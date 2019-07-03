Поліція розслідує переплачений мільйон за фінську броню для армії

Поліція Харківської області розслідує неналежне виконання невстановленими службовими особами Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова посадових обов’язків шляхом прийняття сталі для виготовлення бронетранспортерів БТР-4Е, яка не відповідає характеристикам, на суму 5,23 мільйона гривень.

Про це йдеться у судових матеріалах, повідомляє проект "Марлін".

При цьому, на думку слідчих, оплата матеріалів для виготовлення бронетехніки відбулася за завищеними цінами та завдала збитків державі на суму понад 1 млн гривень.

На виконання державного оборонного замовлення між Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова та Міноборони України в грудні 2016 року укладено державний контракт на поставку 48 одиниць бронетранспортерів БТР-4Е.

У рамках виконання вказаного контракту в грудні 2018 року було укладено додатковий контракт із польською компанією "TEXPROTEKT Sр. Z.о.о." щодо поставки 32,8 тон сталі марки Miilux Protection 500, що повинна відповідати показникам броньованої відомості.

Втім 85 військове представництво Міноборони виявило низку суттєвих недоліків, а саме:

всупереч вимогам контракту не визначено вид обробки кромки листів металопрокату компанії "Miilux" (Фінляндія), що унеможливлює визначити корисну частину листів;

вміст хімічних елементів, викладений у сертифікаті аналізу, не відповідає вітчизняним вимогам;

результати випробувань механічних властивостей металопрокату в сертифікаті аналізу не вказані та багато іншого.

Після наведених доказів суд надав дозвіл слідчим на відібрання зразків сталі, придбаної згідно вказаного контракту для проведення експертизи.

Нагадаємо, на початку червня прес-служба концерну "Укроборонпром", до складу якого входить Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова, заявила про те, що 85 військове представництво в черговий раз заблокувало виробництво БТР-4 із броні Європейського союзу.

Натомість, Міністерство оборони не задовольняє якість окремих зразків броньованої сталі, які використовують для виробництва військової техніки.

Нагадаємо, військова прокуратура Харківського гарнізону в інтересах військової частини 3017 Нацгвардії позивається до держпідприємства "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова" з метою стягнути 17,2 мільйона гривень за невиконання контракту на постачання військової продукції в рамках оборонного замовлення 2017 року.

Економічна правда