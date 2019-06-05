Прокуратура судиться з бюро "Укроборонпрому" через зрив оборонного замовлення

Військова прокуратура Харківського гарнізону в інтересах військової частини 3017 Нацгвардії позивається до держпідприємства "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова" з метою стягнути 17,2 мільйона гривень за невиконання контракту на постачання військової продукції в рамках оборонного замовлення 2017 року.

Про це повідомляє проект "Марлін" із посиланням на відповідь військової частини.

Із 17,2 мільйона: 11, 2 мільйона - це пеня, а 6 мільйонів - штраф.

Деталі про продукцію, яка мала бути поставлена військовій частині, не розкриваються, так як державне оборонне замовлення здійснюється під грифом "таємно".

"За даними обліку військової частини 3017 станом на 31.05.2019 ДП "ХКБМ ім. О.О. Морозова" перерахувало пеню за контрактом державного оборонного замовлення у сумі 256 925,56 грн. Дана сума була перерахована військовою частиною 3017 до Державного бюджету України у повному обсязі", - зазначається у документі про незначну частину суми, яку вже повернуло бюро.

ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова" входить до складу концерну "Укроборонпром" і відоме як розробник БТР-4, що стоять на озброєнні Нацгвардії.

Як повідомлялось раніше, аудит "Укроборонпрому", проведений у цьому році, свідчить про мільйонні втрати.

Економічна правда