Топ-10 країн-імпортерів української агропродукції

Із січня по травень 2019 року Україна поставила на зовнішні ринки аграрної продукції на 9 мільярдів доларів, що на 21,4% перевищує показники минулого року.

Про це свідчать дані інфографіки, розміщеної на сторінці в. о. міністра аграрної політики і продовольства Ольги Тофімцевої у Facebook.

Так, найбільше агропродукції за цей період Україна експортувала в Китай (на 795 млн дол), Індію (741 млн дол), Єгипет (737 млн ​​дол), Туреччину (684 млн дол) і Нідерланди (641 млн дол).

Також у Топ-10 увійшли: Іспанія, Італія, Польща, Білорусь і Німеччина.

Найбільш експортованими продуктами з України виявилися: кукурудза, соняшникова олія, пшениця, макуха, соя і м'ясо птиці.

Що стосується імпорту Україною, за перші п'ять місяців поточного року він становив 2,5 млрд дол - це на 8,5% більше, ніж за той же період 2018 року.

Так, Україна імпортувала найбільше продукції з: Польщі (на 250 млн дол), Німеччини (205 млн дол), Туреччини (161 млн дол), США (142 млн дол) і Франції (131 млн дол).

Нагадаємо:

За перший квартал 2019 року експорт продукції агропромислового комплексу з України в країни ЄС збільшився у порівнянні з 2018 роком на 24,4%.

Експорт українських товарів до країн Європейського Союзу в 2018 році становив 20,2 мільярда доларів.

Економічна правда