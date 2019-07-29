Облікова ставка була знижена одноголосно — НБУ
Всі члени Комітету монетарної політики Національного банку за підсумками засідання 17 липня висловилися за зниження облікової ставки.
Про це йдеться в протоколі засідання, передає прес-служба регулятора.
Так, вісім членів комітету підтримали зниження облікової ставки на 0,5 процентного пункту, один - на 1 п.п. Він зазначив, що на користь такого кроку свідчить ревальваційний тиск на гривню внаслідок підвищеного інтересу нерезидентів до ОВДП. Також він враховує очікуване пом'якшення монетарної політики ФРС і ЄЦБ у відповідь на уповільнення економічного зростання.
В процесі обговорення члени Комітету зазначали, що наразі макроекономічні умови є сприятливими для продовження циклу пом'якшення монетарної політики, розпочатого НБУ в квітні.
Згідно з базовим прогнозним сценарієм, за умови поступового зниження процентної ставки її реальне значення буде залишатися високим, враховуючи поліпшення інфляційних очікувань. За таких умов інфляція повинна досягти мети 5% в кінці 2020 року.
Більшість членів комітету вважають, що НБУ повинен бути обережним в пом'якшенні монетарної політики, оскільки довіра до здатності НБУ досягати інфляційної мети тільки починає формуватися.
При цьому окремі члени КМП не виключали можливості прискорення пом'якшення монетарної політики в подальшому при появі ознак швидкої дезінфляції.
Нагадуємо:
Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 17%річних із 19 липня 2019 року.
16 липня Міністерство фінансів за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету рекордні 33,3 мільярда гривень.
Економічна правда
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