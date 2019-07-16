Мінфін продав ОВДП на 33,3 мільярда
Міністерство фінансів за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 33,3 мільярда гривень.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.
"Сьогодні на аукціонах ОВДП Мінфін залучив 33,3 млрд гривень в державний бюджет, з яких 7,4 млрд в гривнях та 1 млрд в доларах США", - зазначається у повідомленні.
Як зазначили у міністерстві, завдяки зростаючому попиту на державні цінні папери зі сторони інвесторів ставки дохідності знижено за всіма інструментами:
за 3-місячними ОВДП в гривні — 17,0% (зниження на 24 базисні пункти);
за 6-місячними ОВДП в гривні — 17,4% (зниження на 20 бп);
за 1-річними ОВДП в гривні — 17,74% (зниження на 26 бп);
за 2-річними ОВДП в гривні — 17,75% (зниження на 20 бп);
за 1-річними ОВДП в доларах США — 6,5% (зниження на 50 бп);
за 2-річними ОВДП в доларах США - 7% (зниження на 50 бп).
Нагадаємо, Міністерство фінансів 11 червня на плановому аукціоні з розміщення ОВДП залучило до держбюджету 6,5 млрд грн.
Економічна правда
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