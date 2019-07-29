52% українців, які шукають роботу, готові отримувати менше 10 тисяч - дослідження

Роботу з зарплатою від 75 тисяч гривень шукають лише 0,2% людей, близько 52% влаштує ставка до 10 тисяч гривень.

Про свідчать результати аналітичного дослідження сервісу OLX Робота.

Зазначається, що 41% українців шукають роботу з зарплатою від 10 до 25 тисяс гривень, 1,4% планує заробляти від 50 тисяч гривень.

При цьому, на вакансії, де не вказана заробітна плата, припадає лише 17% відгуків.

Також повідомляється, що українці найчастіше відгукуються на оголошення про вакансії по вівторках, найрідше - по неділях. Абсолютний максимум відгуків був зафіксований у понеділок, об 11:00.

Якщо дивитися по місяцях, то найчастіше українці шукають роботу в лютому (796 тисяч відгуків), на другому місці - січень (789 тисяч), з середини літа пошук "призупиняється": найменше відгуків - у серпні (530 тисяч), трохи більше - в липні (577 тисяч).

Результати дослідження свідчать, що найбільш популярний спосіб зв’язатися з потенційним роботодавцем - телефонний дзвінок, його використовують в 57% випадків.

Серед 2 млн відгуків на розміщені вакансії в другому кварталі 2019 року на другому місці - спілкування безпосередньо через платформу (41%) і лише 2% скористалися SMS-повідомленнями.

При цьому, 62% студентів під час пошуку роботи вважають за краще писати компаніям через сервіс з пошуку вакансій.

OLX Робота - онлайн-сервіс для пошуку і розміщення вакансій в сегменті блакитних комірців. Ресурс входить до трійки лідерів з пошуку персоналу в Україні. Щомісяця платформу відвідують 2,4 млн користувачів. Щодня оголошення на платформі розміщують 20 тис. роботодавців. База сервісу налічує понад 54 тис. актуальних пропозицій із працевлаштування. 13% всіх вакансій припадає на роботу за кордоном.

Нагадаємо:

У середньому рівень заробітних плат у вакансіях у кінці травня - на початку червня 2019 року виріс на 10% у порівнянні з січнем 2019 року.

Економічна правда