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Коболєв підтвердив наявність конфлікту з Вітренком

Понеділок, 29 липня 2019, 10:12

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв підтвердив наявність конфлікту з виконавчим директором компанії Юрієм Вітренком та вважає існування цього конфлікту однією з головних поразок "Нафтогазу".

Про це він сказав в інтерв'ю проекту KRYM.

"Можливо, його можна було уникнути, можливо, ні. Я не знаю", - сказав Коболєв.

За його словами, конфлікт почався ще минулого року.

"Я б назвав його не особистим від початку. Він дуже практичний, він має дуже практичні елементи. Він розпочався ще минулого року і зараз якраз активно розвивається, але я б не назвав його особистим", - додав голова правління "Нафтогазу".

При цьому, він відмовився говорити, у чому саме полягає суть конфлікту.

"Я вважаю, що зараз, зважаючи на певні дискусії, на певні новини щодо політичних перспектив, наприклад, того ж пана Юрія, виносити сміття з хати було б некоректно й неправильно, тому я поки що притримаю свої коментарі з цього приводу.

Коли ці процеси завершаться, я буду готовий коментувати. Я не хочу, щоб це сприймалося, як моя спроба грати в політику", - підкреслив Коболєв.

Нагадаємо:

23 липня відділ маркетингових досліджень НАК "Нафтогаз України", який підпорядковується Вітренку, підготував документ під назвою "Оцінка прогресу організаційної трансформації "Нафтогазу", в якому відображена поточна ситуація з корпоративною реорганізацією держкомпанії.

Управління маркетингових досліджень НАК вказує, що провів низку інтерв'ю з бордом компанії, за підсумками яких були встановлені різночитання по декільком принциповим пунктам.

Перший - недотримання внутрішніх управлінських стандартів.

"Багато наших інтерв'юери повідомили, що стурбовані тим, що поведінка СЕО (Андрій Коболєв - ЕП) відрізняється від спочатку домовлених принципів: втручання СЕО являє собою звичайне явище", - зазначається у документі.

Другий - відсутність відчутних результатів у напрямі організаційної трансформації "Нафтогазу".

"Наші недавні інтерв'ю з топ-менеджментом не показали ніякої розстановки і розуміння цілей первинної трансформації НАК "Нафтогаз України". Зокрема, Юрій Вітренко розповів нам, що першою і головною метою було швидке перетворення "Нафтогазу" в ефективну компанію з системою стримувань і противаг, що мінімізує залежність розвитку компанії від конкретних особистостей", - йдеться у документі.

Зі свого боку Андрій Коболєв повідомив, що це не було першочерговим завданням трансформації, та що він не знав про таку ідею. У його розумінні, ключовою метою було швидке досягнення фінансової стійкості НАК, пояснюється у документі.

"З огляду на те, що Вітренко спочатку займався розвитком корпоративної трансформації "Нафтогазу", а Коболєв відповідав за реалізацію трансформації, ми вважаємо таку різницю думок руйнівним прихованим конфліктом", - підкреслили у НАК.

Економічна правда

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Нафтогаз Коболєв

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