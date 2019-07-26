РФ, Казахстан і Білорусь зупинили дію мит на продукцію компанії Пінчука
Євразійська економічна комісія тимчасово зупинила дію антидемпінгових мит на українські сталеві суцільнокатані колеса у розмірі 34,22%
Про це повідомляється на сайті комісії.
У доповіді ЄЕК йдеться, що збиток державам-членам ЄАЕС від антидемпінгових заходів проти українських коліс більшмй, ніж імовірна загроза від їх імпорту. Рішення комісії набуде чинності через 30 днів після опублікування і буде діяти до 1 червня 2020 року.
Зазначається, що дію антидемпінгових мит призупинили через початок повторного розслідування, ініційованого Департаментом захисту внутрішнього ринку ЄЕК з 13 червня.
Розслідування розпочали через скаргу ВАТ БелАЗ і Казахстанської залізниці - вони поскаржились на дефіцит залізничних коліс на ринку.
За оцінками комісії, у 2019 році трьом країнам знадобиться 1,7 млн шт. суцільнокатаних коліс, в тому числі 1,5 млн шт. потрібні РФ, 70 тис. шт. - Білорусі та 136 тис. шт. - Казахстану.
Основним постачальником коліс в країни ЄЕК є компанія "Інтерпайп". За даними ЄЕК, на нього припадає понад 90% імпорту залізничних коліс у країни ЄАЕС.
Нагадаємо:
"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник сталевих труб і залізничних коліс.
Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.
Економічна правда
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