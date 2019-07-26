SkyUp запустить нові внутрішні рейси та з'єднає Харків і Львів

Авіакомпанія SkyUp восени 2019 року запустить нові внутрішні маршрути з вартістю квитків від 500 гривень в один кінець.

Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.

Зазначається, що з 25 жовтня 2019 року до 28 березня 2020 року буде працювати рейс Київ - Харків та Харків - Київ (по понеділках, середах і п’ятницях). Вартість квитка - від 498 гривень в один кінець без багажу.

Крім цього, SkyUp вперше в Україні з'єднає прямими рейсами Харків та Львів.

Рейси Харків - Львів та Львів - Харків стартують 17 жовтня та будуть виконуватися двічі на тиждень - у четвер та неділю. Вартість - від 639 гривень в один кінець без багажу.

Також авіакомпанія запускає маршрути Київ - Запоріжжя та Запоріжжя - Київ, які почнуть працювати 28 жовтня. Вартість - від 498 гривень в один кінець без багажу. Рейси будуть виконуватися по понеділках, вівторках, середах і п'ятницях.