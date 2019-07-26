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SkyUp запустить нові внутрішні рейси та з'єднає Харків і Львів

П'ятниця, 26 липня 2019, 13:40

Авіакомпанія SkyUp восени 2019 року запустить нові внутрішні маршрути з вартістю квитків від 500 гривень в один кінець.

Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.

Зазначається, що з 25 жовтня 2019 року до 28 березня 2020 року буде працювати рейс Київ - Харків та Харків - Київ (по понеділках, середах і п’ятницях). Вартість квитка - від 498 гривень в один кінець без багажу.

Крім цього, SkyUp вперше в Україні з'єднає прямими рейсами Харків та Львів.  

Рейси Харків - Львів та Львів - Харків стартують 17 жовтня та будуть виконуватися двічі на тиждень - у четвер та неділю. Вартість - від 639 гривень в один кінець без багажу.

Також авіакомпанія запускає маршрути Київ - Запоріжжя та Запоріжжя - Київ, які почнуть працювати 28 жовтня. Вартість - від 498 гривень в один кінець без багажу. Рейси будуть виконуватися по понеділках, вівторках, середах і п'ятницях.

SkyUp повідомила, що розширює польотну програму з Києва до Львова: з 17 по 26 жовтня - по четвергах та неділях, 3 27 жовтня по 28 березня 2020 року - понеділок, вівторок, п’ятниця, неділя. Вартість - від 498 грн в один кінець без багажу.

Нагадаємо:

Одеський аеропорт перевів до нового терміналу всі рейси SkyUp.

Економічна правда

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