SkyUp запустить нові внутрішні рейси та з'єднає Харків і Львів
Авіакомпанія SkyUp восени 2019 року запустить нові внутрішні маршрути з вартістю квитків від 500 гривень в один кінець.
Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.
Зазначається, що з 25 жовтня 2019 року до 28 березня 2020 року буде працювати рейс Київ - Харків та Харків - Київ (по понеділках, середах і п’ятницях). Вартість квитка - від 498 гривень в один кінець без багажу.
Крім цього, SkyUp вперше в Україні з'єднає прямими рейсами Харків та Львів.
Рейси Харків - Львів та Львів - Харків стартують 17 жовтня та будуть виконуватися двічі на тиждень - у четвер та неділю. Вартість - від 639 гривень в один кінець без багажу.
Також авіакомпанія запускає маршрути Київ - Запоріжжя та Запоріжжя - Київ, які почнуть працювати 28 жовтня. Вартість - від 498 гривень в один кінець без багажу. Рейси будуть виконуватися по понеділках, вівторках, середах і п'ятницях.
SkyUp повідомила, що розширює польотну програму з Києва до Львова: з 17 по 26 жовтня - по четвергах та неділях, 3 27 жовтня по 28 березня 2020 року - понеділок, вівторок, п’ятниця, неділя. Вартість - від 498 грн в один кінець без багажу.
Нагадаємо:
Одеський аеропорт перевів до нового терміналу всі рейси SkyUp.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua