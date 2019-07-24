Одеський аеропорт перевів до нового терміналу всі рейси SkyUp

ЦТС

Починаючи з 24 липня всі рейси української авіакомпанії SkyUp будуть відправлятися з нового терміналу аеропорту "Одеса".

Про це повідомили в прес-службі аеропорту, передає ЦТС.

"Починаючи з рейсу PQ122 Одеса-Харків, який відправляється 24 липня о 16:00 за місцевим часом, всі рейси авіакомпанії з цього маршруту будуть обслуговуватися в будівлі нового терміналу", - повідомили в аеропорту.

На першому поверсі нового терміналу розташована реєстраційна зона, на третьому - контроль авіаційної безпеки та зала вильоту.

Нагадаємо:

Реконструкцію міжнародного аеропорту "Одеса" планують повністю завершити в 2019 році.

Повідомлялося, що злітно-посадкова смуга міжнародного аеропорту "Одеса" довжиною 2800 метрів буде побудована і оснащена відповідною технікою до кінця 2019 року.

Також нагадаємо, що 18 липня 2018 року на будівництво ЗПС міжнародного аеропорту "Одеса" уряд спрямував 253 млн грн.

Введення в експлуатацію нової ЗПС дозволить приймати більш важкі типи повітряних суден, зокрема й Boeing-767, що сприятиме збільшенню пасажиропотоку вдвічі.

Нагадаємо, що в кінці лютого-2019 SkyUp змінив базовий аеропорт на міжнародний аеропорт "Бориспіль".