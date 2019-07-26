РФ хоче укласти з Україною короткостроковий контракт на транзит газу в Європу - ЗМІ

Росія хоче укласти з Україною короткострокову угоду про транзит газу в Європу, щоб виграти час для завершення будівництва газопроводів в обхід української ГТС.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на 4 джерела.

"Україна хоче довгострокової, 10-річної угоди. Для нас це не вигідно. Для нас було б краще укласти однорічну угоду, щоб встигнути запустити "потоки" ("Північний потік-2" та "Турецький потік - ред.)", - заявило одне з джерел.

Співрозмовники видання в ЄС та два інші джерела, знайомі з планами "Газпрому", підтвердили таку позицію Москви.

"ЄС, який є посередником у переговорах про транзит газу, запросив обидві сторони на новий раунд обговорень 16 вересня", - повідомили джерела, обізнані із ситуацією.

Інше джерело, знайоме з позицією РФ, заявило, що продовження діючого контракту на короткий період буде "оптимальним варіантом" на тлі зусиль Києва реформувати свою газову систему.

"Зрозуміло, що вони (росіяни) хочуть припинити транзит, висушити Україну. Вони хочуть короткострокового контракту", - стверджує третій співрозмовник.

Нагадаємо:

18 червня у "Газпромі" заявили, що новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України на європейських умовах, як того хоче українська сторона, наразі укласти неможливо.

У відповідь "Нафтогаз" пропонує "Газпрому" контракт на "своп" газу замість транзиту як запасний варіант на випадок, якщо "Газпром" не захоче брати на себе ризики, пов`язані з українським регулятором та оператором газотранспортної системи.

Українська сторона на майбутніх переговорах у вересні запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

Економічна правда