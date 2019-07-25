У Приватбанку відреагували на рішення суду у спорі з власниками євробондів

У Приватбанку офіційно підтвердили, що Лондонський арбітраж справді ухвалив часткове рішення щодо євробондів, але воно поки не накладає на банк зобов'язань по виплатах кредиторам.

Про це йдеться в офіційному коментарі юристів банку, передає LIGA.net.



"Остаточне рішення залежить від з'ясування судом деяких інших аспектів справи. Також потрібно дочекатися завершення процесу, який визначить власників єврооблігацій, які будуть мати право на отримання виплат", - заявили у Приватбанку.

"Розв'язку цієї справи у фінустанові очікують побачити восени", - повідомив виданню співрозмовник в топ-менеджменті банку.

Нагадаємо:

Лондонський міжнародний арбітражний суд у спорі про оплату випущених Приватбанком до націоналізації єврооблігацій на суму близько 335 мільйонів доларів ухвалив рішення на користь власників таких облігацій, але встановив низку обмежень.

Власники євробондів на 175 млн доларів з погашенням 28 лютого 2018 року і на 200 млн доларів з погашенням 23 січня 2018 року ініціювали розгляд у Лондонському арбітражному суді.

Як повідомлялося, в рамках націоналізації "Приватбанку" його зобов'язання перед спеціально створеною британською компанією - емітентом єврооблігацій - підлягали процедурі bail-in і були обмінені на акції додаткової емісії банку.

На початку жовтня 2017 року Приватбанк змінив довірителя (трасті) за згаданими єврооблігаціями. Новим довірителем виступає Madison Pacific Trust Limited замість Deutsche Trustee Company Limited (Великобританія).