У Єгипті почали експлуатацію українського трамвая

У єгипетському місті Александрія почали експлуатацію нового трамвая, поставленого українським підприємством "Татра-Юг".

Про це з посиланням на єгипетські ЗМІ повідомляє ЦТС.

12 березня голова Олександрійського управління пасажирських перевезень Халід Елєва оголосив про початок експлуатації нового трамвая у цьому єгипетському місті. Йдеться про вагон, поставлений підприємством "Татра-Юг", зазначається у повідомленні.

Елєва повідомив, що спочатку трамвай виконав шість пробних поїздок без пасажирів. Поїздки проходили під наглядом українських технічних фахівців.

Пізніше почалися тестові поїздки у режимі пасажирських перевезень.

Тепер уже тести завершені і трамвай експлуатується в повноцінному режимі, уточнили в "Татра-Юг".

Глава Олександрійського управління пасажирських перевезень заявив, що "новий трамвай є важливим поворотним моментом у єгипетській системі громадського транспорту".

Він додав, що це повинно допомогти вирішити проблеми дорожнього руху та забруднення повітря.

Єгипетські журналісти пишуть, що новий олександрійський трамвай "запропонує розкішні поїздки", оскільки обладнаний Wi-Fi і кондиціонером. Також він створює при поїздці менше шуму, ніж старі трамваї, і укомплектований візуальної системою інформування про зупинки на шляху прямування.

Нагадаємо, що компанія "Татра-Юг" виконала поставку першого трамвая, виробленого для Єгипту, на початку лютого.

Нагадуємо:

На початку 2017 року "Татра-Юг" виграла тендер на поставку в Олександрію (Єгипет) 15 зчленованих трамваїв.

Поставка повинна бути виконана протягом 2,5 років із моменту внесення передоплати єгипетською стороною.

Вагони для Єгипту — високопідлогові та мають довжину 22 м.

Початково перша поставка планувалася на червень 2018 року. Завод у Дніпрі приступив до виконання замовлення пізно, оскільки єгипетська сторона довго не вносила передоплату.

Вироблений для Єгипту трамвай тестували на мережі трамвайних маршрутів у Дніпрі, починаючи з літа минулого року.