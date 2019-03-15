У Єгипті почали експлуатацію українського трамвая
У єгипетському місті Александрія почали експлуатацію нового трамвая, поставленого українським підприємством "Татра-Юг".
Про це з посиланням на єгипетські ЗМІ повідомляє ЦТС.
12 березня голова Олександрійського управління пасажирських перевезень Халід Елєва оголосив про початок експлуатації нового трамвая у цьому єгипетському місті. Йдеться про вагон, поставлений підприємством "Татра-Юг", зазначається у повідомленні.
Елєва повідомив, що спочатку трамвай виконав шість пробних поїздок без пасажирів. Поїздки проходили під наглядом українських технічних фахівців.
Пізніше почалися тестові поїздки у режимі пасажирських перевезень.
Тепер уже тести завершені і трамвай експлуатується в повноцінному режимі, уточнили в "Татра-Юг".
Глава Олександрійського управління пасажирських перевезень заявив, що "новий трамвай є важливим поворотним моментом у єгипетській системі громадського транспорту".
Він додав, що це повинно допомогти вирішити проблеми дорожнього руху та забруднення повітря.
Єгипетські журналісти пишуть, що новий олександрійський трамвай "запропонує розкішні поїздки", оскільки обладнаний Wi-Fi і кондиціонером. Також він створює при поїздці менше шуму, ніж старі трамваї, і укомплектований візуальної системою інформування про зупинки на шляху прямування.
Нагадаємо, що компанія "Татра-Юг" виконала поставку першого трамвая, виробленого для Єгипту, на початку лютого.
Нагадуємо:
На початку 2017 року "Татра-Юг" виграла тендер на поставку в Олександрію (Єгипет) 15 зчленованих трамваїв.
Поставка повинна бути виконана протягом 2,5 років із моменту внесення передоплати єгипетською стороною.
Вагони для Єгипту — високопідлогові та мають довжину 22 м.
Початково перша поставка планувалася на червень 2018 року. Завод у Дніпрі приступив до виконання замовлення пізно, оскільки єгипетська сторона довго не вносила передоплату.
Вироблений для Єгипту трамвай тестували на мережі трамвайних маршрутів у Дніпрі, починаючи з літа минулого року.
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