Boeing продовжить виробництво літаків 737 MAX, проте на своїх умовах

Boeing Co. може скоротити або призупинити виробництво літаків 737 MAX, якщо регулятори не схвалять їх повернення в експлуатацію до кінця 2019 року.

Про це заявив головний виконавчий директор компанії Денніс Мюленбург у ході телефонної конференції з інвесторами 25 липня, передає "Інтерфакс-Україна".

Поки що Boeing як і раніше має намір виробляти 42 літаки 737 MAX на місяць і планує збільшити випуск до 57 літаків у наступному році.

Однак відстрочка повернення в експлуатацію цих літаків змусить компанію скоротити їх виробництво, зазначив директор Boeing.

"Нам доведеться розглянути можливість скорочення виробництва або інші варіанти, зокрема, й тимчасове скорочення випуску 737 MAX", - заявив Мюленбург.

Нагадаємо:

Польоти літаків Boeing-737 MАX призупинили в усьому світі в березні 2019 роки після двох авіакатастроф.

У березні під час аварії літака цієї моделі авіакомпанії Ethiopian Airlines загинули 157 осіб. У жовтні 2018 року жертвами аварії Boeing 737 MAX індонезійської компанії Lion Air стали 189 осіб.

У Boeing розраховують відновити постачання 737 MAX клієнтам у четвертому кварталі цього року, однак галузеві експерти вважають, що польоти цих лайнерів не поновляться до 2020 року.

Витрати, пов'язані з виплатою різних компенсацій у результаті припинення польотів 737 MAX, скоротили виручку Boeing у другому кварталі на 5,6 млрд дол, а чистий прибуток - на 8,74 млрд дол.

Раніше повідомлялося, що Boeing зарезервує майже 5 млрд дол через заборон польотів літаків 737 MAX.