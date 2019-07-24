Українці зможуть контролювати оригінальність ліків зі смартфонів - МОЗ
У вересні в аптеках з’являться препарати зі спеціальним маркуванням, за яким можна буде пересвідчитись, що ліки не підроблені, а з кінця року українці зможуть самостійно контролювати оригінальність ліків за допомогою смартфону.
Постанову про старт пілотного проекту ухвалив Кабінет Міністрів 24 липня, інформує Міністерство охорони здоров’я у Facebook.
"Споживачі зможуть контролювати оригінальність ліків з кінця року - саме тоді запрацює спеціальний мобільний додаток, за допомогою якого можна буде просканувати код на упаковці", - пояснили в міністерстві.
Поки маркування з’явиться лише на упаковках окремих препаратів - на цьому етапі норма є добровільною для виробників ліків, зазначили у МОЗ.
І додали, що обов’язкове маркування поступово запроваджуватиметься з 2021 до 2023 року.
Як зазначили у міністерстві, ці зміни відбуваються в рамках Концепції реалізації державної політики щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів.
Нагадаємо:
Раніше бізнес запропонував уніфікувати систему рецептів на ліки для людей і тварин.
А в Мінрегіоні запропонували будувати українські лікарні за європейськими стандартами.
За прогнозами міжнародної аудиторської компанії Deloitte, до 2021 року витрати на технології у сфері охорони здоров'я становитимуть 280 млрд дол.
Ці кошти будуть спрямовані на забезпечення доступності медицини, ефективність і якість діагностики, швидкість і точність надання медичної допомоги, а також персоналізацію лікування і автоматизацію процесів в лікарнях.
Читайте детальніше: Як українські медичні технології продовжують життя іноземцям.
Економічна правда
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