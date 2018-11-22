Рада позбавила Маркарову приставки в.о.

Верховна Рада призначила Оксану Маркарову міністром фінансів.

"За" проголосувало 242 депутата.

За словами спікера Верховної Ради, Маркарова — найбільш підходяща кандидатура для цієї посади.

Кандидатуру Маркарової одноголосно підтримав комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності Верховної Ради.

У червні 2018 року кабмін призначив Маркарову на посаду виконуючого обов'язки міністрів фінансів, до цього вона кілька років була першим заступником.

До призначення на посаду Маркарова 12 років очолювала Інвестиційну групу ІТТ в якості Голови правління - Президента ПрАТ ІК ІТТ-Інвест.

Крім того прем'єр запропонував розглянути у Раді подану раніше заяву Тараса Кутового про його звільнення за власним бажанням з посади міністра аграрної політики та продовольства.

Економічна правда