Ціни на алкоголь можуть зрости до 10% - МЕРТ

Мінекономрозвитку пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь у зв'язку з ростом вартості спирту і підвищенням заробітної плати працівникам підприємств у цій сфері.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проекту постанови, оприлюдненій на сайті МЕРТ.

Зокрема, міністерство пропонує підвищити мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни: на горілку і лікеро-горілчані вироби - на 10,7%; віскі, ром і джин - на 7,3%; коньяк - на 9,1-9,5% і вина - на 7,4-10,2%).

Як пояснили в міністерстві, з моменту перегляду мінімальних цін відбулося зростання складових цін.

"Зокрема: спирту (дані ДП "Укрспирт": середньозважена ціна у вересні 2018 року становила 311,07 грн/дал, прогнозна ціна на 2019 рік - 335,92 грн/дал, підвищення на 8%), тари, комплектуючих, енергоносіїв , мінімальної і середньої заробітної плати працюючих на підприємствах у цій сфері підвищилась відповідно на 11% і 25% ", - зазначається у повідомленні.

Тому, підкреслили в МЕРТ, на сьогоднішній день розмір мінімальних цін на алкоголь не відповідає реальним витратам на його виробництво і реалізацію, і тому потребує корегування.

Зазначається, що передбачений проектом постанови розмір мінімальних цін на алкогольні напої визначено за плановими показниками 2019 року.

Нагадаємо, в останній раз мінімальні ціни на алкоголь були підвищені у вересні 2018 року (постанова Кабінету Міністрів №748 від 05.09.2018) та їхній рівень визначався за плановими показниками на 2018 рік).

Нагадаємо:

Українці витрачають на продукти харчування і безалкогольні напої в середньому 44,5% своїх доходів, на алкоголь припадає 1,3% (86,15 грн).

Раніше експерти Європейської бізнес асоціації звернулися до МЕРТ, Міністерства фінансів і ДФС із заявою про те, що правила торгівлі алкогольними напоямизастаріли і частково містять нереальні або скасовані норми, тому їх доцільно скасувати, а необхідні норми - перенести до спеціального документа.

Економічна правда