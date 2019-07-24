Кабмін розширив перелік платних номерів на авто та встановив ціни до 30 тисяч

Кабмін розширив перелік платних номерних знаків, які мають підвищену пропозицію, та встановив ціни на них до 30 тисяч гривень.

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду в середу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що наразі можливість офіційно купити номерний знак з бажаною комбінацією цифр обмежена.

Передбачена покупка лише 18 комбінацій з чотирьох однакових цифр поспіль (1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999) і в межах від 0001 до 0009. Інші номери видаються за звичайною ціною у простій послідовності, що призводить до корупційної складової процесу.

У зв'язку з цим Кабмін розширив перелік платних номерних знаків на автомобіль, які мають підвищену пропозицію, та встановив ціни на них.

Так, за номерний знак з чотирьох однакових цифр тепер потрібно буде заплатити 30 тисяч гривень, за послідовність у межах від 0001 до 0009 - також 30 тисяч гривень.

За знак з чотирьох цифр, три з яких поспіль однакові - 10 тисяч, з чотирьох цифр з двома парами однакових - 10 тисяч, послідовних - 0123 або 1234 - 8 тисяч.

За знак з чотирьох цифр, три з яких однакові, але не підряд - 4 тисячі, за знак з чотирьох цифр, де перша і третя, а також друга і четверта, або перша і четверта, і друга, і третя однакові - також 4 тисячі.

Водночас видача або заміна всіх вказаних номерів з переліку для легкових автомобілів, які належать органам державної влади, буде коштувати всього 300 грн.

Нагадаємо:

З 24 квітня українці можуть замовити та оплатити виготовлення індивідуальних номерних знаків онлайн, а отримати готовий номерний знак – в найближчому відділенні "Нової пошти", без жодного візиту до сервісних центрів МВС.