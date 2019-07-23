Міжбанк: Гривня зміцнюється до євро
Вівторок, 23 липня 2019, 17:40
23 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,62 - 25,64 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,62 - 25,64 гривні;
Євро - 28,59 - 28,61 гривні (22 липня — 28,79-28,80 гривні).
Нагадаємо:
23 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,59 - 25,62 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 17 копійок, встановивши його на 23 липня на рівні 25,64 гривні за долар.
Економічна правда
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