Cтавки за цінними паперами знизилися слідом за обліковою ставкою НБУ
Зниження Національним банком облікової ставки з 17,5% до 17% дозволило Міністерству фінансів знизити ставки відсікання за гривневими облігаціями внутрішньої державної позики.
Про це йдеться в даних Мінфіну.
В цілому на аукціонах 23 липня Мінфін залучив 6,95 млрд грн.
Міністерство фінансів знизило ставки відсікання за 6 і 12-місячними гривневими облігаціями з 17,4% до 16,73% і з 17,74% до 16,99% відповідно.
Мінфіну також вдалося досягти зменшення ставок і за іншими ОВДП: за тримісячними - з 17% до 16,63% і за трирічними - з 16,75% до 16,55% річних.
Нагадуємо:
Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 17% річних із 19 липня 2019 року.
16 липня Міністерство фінансів за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету рекордні 33,3 мільярда гривень.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua