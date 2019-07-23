Cтавки за цінними паперами знизилися слідом за обліковою ставкою НБУ

Зниження Національним банком облікової ставки з 17,5% до 17% дозволило Міністерству фінансів знизити ставки відсікання за гривневими облігаціями внутрішньої державної позики.

Про це йдеться в даних Мінфіну.

В цілому на аукціонах 23 липня Мінфін залучив 6,95 млрд грн.

Міністерство фінансів знизило ставки відсікання за 6 і 12-місячними гривневими облігаціями з 17,4% до 16,73% і з 17,74% до 16,99% відповідно.

Мінфіну також вдалося досягти зменшення ставок і за іншими ОВДП: за тримісячними - з 17% до 16,63% і за трирічними - з 16,75% до 16,55% річних.

Нагадуємо:

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 17% річних із 19 липня 2019 року.

16 липня Міністерство фінансів за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету рекордні 33,3 мільярда гривень.

Економічна правда