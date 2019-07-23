Курс валют: гривня продовжує зміцнюватися
Вівторок, 23 липня 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 17 копійок, встановивши його на 23 липня на рівні 25,64 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,76 гривні (на 22 липня - 28,98 гривні).
Нагадаємо:
22 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,70 - 25,74 гривні за долар.
22 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,65 - 25,67 гривні за долар.
Економічна правда
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