Курс валют: гривня продовжує зміцнюватися

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 17 копійок, встановивши його на 23 липня на рівні 25,64 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,76 гривні (на 22 липня - 28,98 гривні).

Нагадаємо:

22 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,70 - 25,74 гривні за долар.

22 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,65 - 25,67 гривні за долар.

Економічна правда