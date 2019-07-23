Львівський стартап отримав 150 тисяч доларів інвестицій від американського акселератора

Стартап Newoldstamp, який розвиває онлайн-сервіс по генерації професійних email-підписів, пройшов відбір у відомий американський акселератор 500 Startups та отримав фінансування 150 тисяч доларів в обмін на 6% стартапу.

Про це повідомляє AIN.ua.

Зазначається, що Newoldstamp став одним із 35 учасників програми від 500 Startups. Усього у цьому році на програму подавались більше 2 тисяч стартапів з 74 країн.

Команда Newoldstamp проведе 4 місяці на навчанні в Сан-Франциско і отримає фінансування від акселератора. Ці кошти стартап направить на подальший розвиток свого сервісу і розширення команди.

Newoldstamp - стартап, заснований в 2015 році Володимиром Заставним з офісом у Львові. Він розвиває онлайн-сервіс по генерації професійних email-підписів. У ньому можна створювати клікабельні html-підписи на основі шаблонів, а також керувати всіма ними з єдиної адмін-панелі.

Підписами Newoldstamp користуються фахівці Lyft, FedEx, Vodafone, Starbucks, Nvidia, Nestle та інші відомі компанії.

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