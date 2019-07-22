Гривня на міжбанку зміцнилась
22 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,65 - 25,67 гривні за долар (19 липня було 25,69 - 25,73 гривні за долар).
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,65 - 25,67 гривні;
Євро - 28,79 - 28,80 гривні.
Нагадаємо:
19 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,74 - 25,76 гривні за долар.
19 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,69 - 25,73 гривні за долар.
Національний банк посилив офіційний курс гривні на 22 копійки, встановивши його на 22 липня на рівні 25,81 гривні за долар.
Економічна правда
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