Гривня на міжбанку зміцнилась

22 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,65 - 25,67 гривні за долар (19 липня було 25,69 - 25,73 гривні за долар).

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,65 - 25,67 гривні;

Євро - 28,79 - 28,80 гривні.

Нагадаємо:

19 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,74 - 25,76 гривні за долар.

19 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,69 - 25,73 гривні за долар.

Національний банк посилив офіційний курс гривні на 22 копійки, встановивши його на 22 липня на рівні 25,81 гривні за долар.

Економічна правда