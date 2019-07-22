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Інвестори "перебігають" з облігацій в європейську нерухомість — Bloomberg

Понеділок, 22 липня 2019, 18:20
 

У той час як від Європейського центробанку чекають перезапуску стимулів для прискорення зростання та інфляції в єврозоні, один сегмент економіки - ринок житла - не потребує імпульсу ззовні.

Про це пише Bloomberg.

Ціни на житло в єврозоні в 2018 році підвищилися в середньому на 4,6%, що близько до максимальних темпів з докризових часів.

Навіть в умовах спостережуваного в 2019 році уповільнення вони все одно зростають приблизно втричі швидше споживчих цін.

Це не безконтрольний бум, пише видання, але в порівнянні з бондами континенту, де низькі і негативні ставки означають, що в багатьох випадках інвестори навіть не можуть випередити інфляцію, цей ринок - мрія для мисливців за прибутковістю.

Економісти і консультанти з нерухомості стверджують, що ринок житла залишиться відносно гарячим ще рік-два, приносячи інвесторам приблизно 4%, в той час як від держоблігацій єврозони насилу можна отримати прибутковість більше 1%.

"Нерухомість - один з дуже небагатьох інструментів, які все ще забезпечують пристойний дохід. Інструменти з фіксованою дохідністю здаються жахливими великим інвесторам на кшталт пенсійних фондів і навіть власникам невеликих заощаджень", - зазначає економіст Алехандро Інуррьета.

Нагадаємо, Європейський центробанк надасть чіткий сигнал про те, що процентні ставки незабаром опустяться ще глибше в область негативних значень, прогнозують економісти.

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нерухомість ринки облігації ЄС

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