Офіційний курс: гривня значно зміцнилася

Національний банк посилив офіційний курс гривні на 22 копійки, встановивши його на 22 липня на рівні 25,81 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,98 гривні (на 19 липня - 29,19 гривні).

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 17 копійок, встановивши його на 19 липня на рівні 26,03 гривні за долар.

19 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,74 - 25,76 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 17 копійок, встановивши його на 19 липня на рівні 26,03 гривні за долар.

Економічна правда