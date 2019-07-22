"Харківрегіонгаз" оштрафовано на 3 мільйони за завищені ціни для населення
Антимонопольний комітет оштрафував ТОВ "Харківрегіонгаз" за реалізацію скрапленого газу в балонах для населення Харківської області за завищеними цінами у 2015-2018 роках.
Про це повідомляється на сайті АМКУ.
"За результатами розгляду справи Тимчасова адміністративна колегія АМКУ встановила, що ТОВ "Харківрегіонгаз" протягом грудня 2015 року, 2016-2018 років, займаючи монопольне становище на відповідному ринку, включало завищені експлуатаційні витрати до ціни реалізації скрапленого газу для населення Харківської області", - зазначається у повідомленні.
Такі дії підприємства призвели до встановлення завищених цін реалізації одного балону скрапленого газу, "які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку", зазначили в АМКУ.
За це порушення "Харківрегіонгаз" оштрафовано на 3 мільйони гривень і зобов’язано припинити порушення, резюмували в АМКУ.
Нагадаємо:
Як повідомлялося, баланс газу в Україні дефіцитний. Якщо продавати український газ за нижчою ціною, ніж імпортний, тоді це буде соціальна послуга, а не ринкова позиція, вважають експерти.
Читайте детальніше у публікації: Чому український газ продають за ціною імпортного.
Станом на 30 травня скраплений газ в Україні різко подорожчав на 30%.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua