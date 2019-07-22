УЗ хоче підвищити штрафи за безквитковий проїзд у електричках майже в 30 разів

"Укрзалізниця" хоче підвищити штрафи за безквитковий проїзд у приміських електричках з поточних 110 до 3 тисяч гривень.

Про це в інтерв'ю "ЦТС" сказав голова Південно-Західної залізниці Роман Веприцький.

"Ми готуємо відповідні пропозиції до Верховної Ради. Хочемо підвищити штрафи з поточних 110 грн до 3000 грн. Крім того, хочемо внести зміни в положення про штрафи.

Зараз всі гроші отримує місцева влада, на території який був виписаний протокол про адміністративне правопорушення. Ми хочемо, щоб частина отримувала місцева влада, а частина - УЗ. Оплата піде на інфраструктуру. Думаємо, що це буде справедливо", - розповів він.

За словами Веприцького, УЗ також планує для боротьби з безбілетниками встановити турнікети, загородження та зони очікування всередині станцій.

Нагадаємо:

АО "Укрзалізниця" за підтримки київської влади готова повернути на свій баланс міську електричку, модернізувати її та інтегрувати в проект Kyiv City Express.