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Україна наростила імпорт газу до максимальних обсягів

Понеділок, 22 липня 2019, 11:25

Імпорт газу Україною досяг 66,3 мільйонів кубометрів, що відповідає 100% технічних потужностей.

Про це повідомив у Facebook директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

"Цей день настав! Імпорт газу досяг 66.3 млн м3, що відповідає 100% технічних потужностей. Знакова подія", - написав він.

За його словами, Україна не може використовувати всю інфраструктуру на кордоні, оскільки велика її частина все ще контролюється Газпромом і він відмовляється приводити правила роботи на ній до європейських норм.

Макогон висловив упевненість, що з 1 січня 2020 року ця проблема зникне.

"Якби зараз у нас працювали європейські правила, то ми могли б зараз імпортувати 366 млн кубометрів. 66 - фізично і ще 300 - віртуально шляхом заміщення транзитних обсягів", - додав він.

На сайті Укртрансгазу останні дані щодо імпорту газу доступні за суботу, 20 липня. В цей день було імпортовано 65,3 млн кубометрів.

Нагадаємо:

Станом на ранок 21 липня запаси газу в підземних сховищах досягли 15,018 мільярдів кубометрів, залишилось додати 5 мільярдів кубометрів.

Економічна правда

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