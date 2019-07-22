Huawei починає будувати 4G у київському метро
Мобільні оператори Київстар, Vodafone і lifecell завершили тендер з пошуку підрядника для будівництва 4G в Київському метрополітені, переможцем якого став китайський технологічний гігант Huawei.
Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на директора з корпоративних комунікацій Vodafone Вікторію Рубан.
Підкреслюється, що першими станціями з 4G покриттям стануть Академмістечко, Героїв Дніпра і Сирець. Ймовірно, це станеться до кінця 2019 року
"Починається будівництво. Перші станції: Академмістечко, Героев Днепра і Сирець. До кінця 2020 буде покритий весь метрополітен", - розповіла Рубан.
Вона не уточнила, скільки буде коштувати проект для операторів.
Але у Huawei раніше відзначали, що орієнтовна вартість такого проекту може становити близько десяти мільйонів доларів. Три оператора поділять цю суму порівну.
Нагадаємо:
У червні повідомлялось, що мобільні оператори узгоджують єдині умови, вибирають постачальника обладнання та прогнозують запуск 4G у київському метро в кінці 2019 року.
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