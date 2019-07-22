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Huawei починає будувати 4G у київському метро

Понеділок, 22 липня 2019, 10:50

Мобільні оператори Київстар, Vodafone і lifecell завершили тендер з пошуку підрядника для будівництва 4G в Київському метрополітені, переможцем якого став китайський технологічний гігант Huawei.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на директора з корпоративних комунікацій Vodafone Вікторію Рубан.

Підкреслюється, що першими станціями з 4G покриттям стануть Академмістечко, Героїв Дніпра і Сирець. Ймовірно, це станеться до кінця 2019 року

"Починається будівництво. Перші станції: Академмістечко, Героев Днепра і Сирець. До кінця 2020 буде покритий весь метрополітен", - розповіла Рубан.

Вона не уточнила, скільки буде коштувати проект для операторів.

Але у Huawei раніше відзначали, що орієнтовна вартість такого проекту може становити близько десяти мільйонів доларів. Три оператора поділять цю суму порівну.

Нагадаємо:

У червні повідомлялось, що мобільні оператори узгоджують єдині умови, вибирають постачальника обладнання та прогнозують запуск 4G у київському метро в кінці 2019 року.

17 травня президент України підписав указ, який визначає графік запуску зв'язку п’ятого покоління в Україні у 2020 році.

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метрополітен 4G Київ

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