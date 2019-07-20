Україна укладе нову програму з МВФ на 6-8 мільярдів доларів — аналітики Raiffeisen

Україна зможе укласти нову програму з Міжнародним валютним фондом на суму 6-8 мільярдів доларів до кінця 2019 року і здійснити необхідні виплати за зовнішнім боргом в 2020 і 2021 роках.

Про це йдеться в прогнозі аналітиків Raiffeisen Bank International, передає "Інтерфакс-Україна".

Аналітики Raiffeisen вказують, що 40% виплат по валовому зовнішньому боргу України припадає на 2020-2021 роки (2020 року - 16,8 млрд доларів, 2021- 18,5 млрд доларів), тому уряду необхідна нова програма співпраці з МВФ в найкоротші терміни.

"Навіть з урахуванням повного ролловера міжфірмових кредитів і рефінансування 50% корпоративних кредитів, Україні доведеться виплатити 12,5 млрд доларів в 2020 році і 15 млрд доларів в 2021 році", - сказано в документі.

На думку аналітиків, залучення кредитів МВФ може забезпечити часткове покриття боргу України, а решту суми можна буде отримати на боргових ринках шляхом розміщення облігацій і через офіційні двосторонні кредитні угоди.

Вони зазначили, що значна заборгованість як приватного, так і державного секторів з високою часткою валютних зобов'язань поряд з необхідністю великих виплат в найближчі два роки стримують кредитування України, і без програми з МВФ залучення країною більше коштів на ринку і забезпечення виплат по боргу залишається малоймовірним.

Аналітики Raiffeisen вважають малоймовірним підвищення рейтингів України до кінця цього року, однак бачать хороші перспективи для їх росту в найближчі два роки після виборів у разі прогресу реформ.

У документі наголошується висока ймовірність отримання більшості пропрезидентською партією "Слуга народу", яка лідирує в опитуваннях з показником 41,5-52,3%, що дозволить забезпечити проведення обіцяних президентом Володимиром Зеленським реформ, завдяки яким Україна зможе отримати підтримку МВФ.

На думку аналітиків, навіть в разі неможливості самостійно сформувати уряд партія "Слуга народу" може створити коаліцію з реформаторською партією "Голос" Святослава Вакарчука, яку підтримують 5-7% опитаних.

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Нагадаємо:

Нова програма допомоги від МВФ stand-by була підписана наприкінці грудня і розрахована на 14 місяців, протягом яких Україна може отримати 3,9 млрд дол.

Місія МВФ відвідала Київ у період з 21 по 29 травня 2019 року на тлі оновлення влади в Україні.

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