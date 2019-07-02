В Україні може зайти Amazon, але для цього потрібно вирішити питання з доставкою

Міністр інфраструктури Володимир Омелян хоче привести Amazon в Україну, для заходу e-commerce гіганта залишилося тільки узгодити рішення з доставкою, вважає міністр.

Про це раніше заявив Омелян, повідомляє ЛІГА.net.

"Попит є, але немає прямого рішення по доставці", - уточнив він.

На сьогоднішній день головний кандидат на доставку товарів - Укрпошта.

Щоб українці змогли замовляти товари на Amazon, а американські торговці - без проблем відправляти їх, потрібно зістикувати два поштових оператора - Укрпошту і пошту США.

За словами міністра, перший крок, який він бачить, - це підписання угоди між поштами.

"Воно (підписання угоди – ред.) забезпечить спеціальні тарифи і гарантований сервіс для гравців електронної комерції США, які будуть постачати свої товари в Україну", - вважає міністр.

Омелян додав, що робота розпочата, і очікується приїзд пошти США на переговори.

Раніше він зазначав, що Укрпошта готова запропонувати "кращі комерційні умови та маркетингову підтримку".

Ігор Смілянський, гендиректор Укрпошти, підтвердив, що робота по зближенню з e-commerce гігантом дійсно ведеться: і в частині американського Amazon, і європейського.

"Там багато відкритих питань у частині IT", - заявив топ-менеджер.

За його словами, у Укрпошти 7 тисяч неавтоматизованих відділень. А Пошта США хоче повністю автоматизований обмін, де з моменту прийому посилки і оформлення накладної вся інформація передається їм і митниці США, поки посилка туди летить і т.д.

Відкрите питання і щодо приймально-сортувального хабу, який буде отримувати і розподіляти амазоновські посилки.

"У нас на все це теж є плани, - стверджує Смілянський. - Тільки що завершили проект із PWC на ​​грант Європейського Інвестиційного Банку з детальним розрахунком, де потрібен хаб, який, скільки через нього пройде посилок і т. д."

Він додав, що у вересні Укрпошта надасть детальну стратегію до 2025 року.

Схожі цифри говорить і міністр. Він сподівається, що делегація з США приїде в Україну протягом найближчих трьох місяців.

Водночас конкуренти Укрпошти не впевнені, що у неї взагалі вийде втілити ці плани у реальність.

Так, співзасновник Нової Пошти В'ячеслав Климов заявив, що його компанія має більше шансів на контракт із Amazon.

Засновник інтернет-магазину F.ua Дмитро Покотило вважає, що поява Amazon в Україні цілком реальна. Але статися це, за його словами, може тільки через покупку іншого гравця.

Він згадує, що точно так само вчинив маркетплейс OLX, викупивши у 2014 році Slando.ua.

СЕО "Розетки" Владислав Чечоткін, кажучи про можливий прихід Amazon в Україну, зазначив, що якщо цього не станеться – буде добре.

"Я - особа зацікавлена. Так що якщо не збудеться - добре. Якщо збудеться - для мене погано, для країни, думаю, теж гірше, ніж краще", - зазначив Чечоткін.

Нагадаємо, про плани привести Amazon в Україні Омелян говорив із представниками Поштової служби США під час візиту в Америку.

Як повідомлялося, раніше Amazon очолив вершину рейтингу Топ-100 найдорожчих брендів світу.