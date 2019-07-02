У Швейцарії заблокували 60 мільйонів франків у справі про розкрадання коштів "Нафтогазу"

Федеральна прокуратура у Берні (Швейцарія) розслідує справу за підозрою у відмиванні коштів "у зв'язку з імовірною розтратою коштів державного українського енергоконцерну "Нафтогаз".

У рамках кримінального провадження на рахунках у швейцарських банках заблоковано вже 60 мільйонів франків, повідомили у прокуратурі у відповідь на запит DW.

Зазначається, що на даний момент у справі двоє підозрюваних, обидва - громадяни України. Одного з них підозрюють у відмиванні коштів, другого - у співучасті у відмиванні.

Інформацію про справу за підозрою у відмиванні коштів "Нафтогазу" Федеральна прокуратура надала DW у відповідь на запит про долю коштів на рахунках офшорної компанії з Британських Віргінських Островів, яку Генпрокуратура України вважає підконтрольною народному депутату Євгену Бакуліну.

"За даними слідства, на швейцарський рахунок цієї компанії було виведено 25 мільйонів доларів США у період, коли Бакулін був головою "Нафтогазу" (2010-2014 роки). Номінальним бенефіціаром компанії, за цими ж даними, виступає дочка ексголови держкомпанії", - йдеться у повідомленні.

У березні 2018 року Бакуліна було оголошено у розшук. Його підозрюють участі у "злочинній організації Віктора Януковича", заволодінні чужим майном і замаху на заволодіння чужим майном, фінансовій оборудці, складанні фіктивних документів.

Зокрема, Бакуліну інкримінують заволодіння коштами "Нафтогазу Україна" у сумі 449 млн 963 тисячі гривень, замах на заволодіння коштами цього ПАТ у сумі 5 млрд 100 млн 36 тисяч гривень, а також у заволодінні майном і коштами "Чорноморнафтогазу" у сумі 404 млн 374 тисячі доларів при закупівлі нафтовидобувних вишок. Скандальну справу назвали на честь тогочасного міністра енергетики і давнього близького соратника Бакуліна Юрія Бойка.

"Після втечі експрезидента України Віктора Януковича до Росії 2014 року слідчі ГПУ встановили, що за бурові установки було переплачено 400 мільйонів доларів. Ці гроші, вочевидь, були виведені за кордон.

Згідно з інформацією у судовому реєстрі, в рамках оборудки до Швейцарії, крім 25 мільйонів, імовірно, виведених на рахунки Бакуліна, також було виведено 95 мільйонів доларів на рахунки офшорної компанії з Белізу. Бенефіціаром останньої слідчі вважають Януковича", - пише DW.

За документами з судового реєстру Швейцарії, які є у розпорядженні DW, контроль над рахунком, на який, за даними українських слідчих, було виведено $25 мільйонів, мали діти Бакуліна.

Зазначається, що Бакуліни і підконтрольна їм фірма з Британських Віргінських Островів позивалися у Швейцарії, щоб розблокувати заморожені кошти та завадити передачі українським слідчим документів про банківські рахунки.

"Судові документи свідчать, що бенефіціари вимагали не задовольняти запит української сторони про правову допомогу, стверджуючи, що рахунок не має жодного стосунку до батька.

У випадку задоволення українського запиту діти ексголови "Нафтогазу" просили зафарбувати чорним їхні імена і прізвища у документах, а документи, в яких згадується їхній батько, в жодному разі не передавати", - йдеться у розслідуванні DW.

Українську кримінальну справу проти Бакуліна його діти вважають політично мотивованою.

Підкреслюється, що у квітні 2019 року Федеральний кримінальний суд Швейцарії дав дозвіл на передачу Україні банківських документів і продовження арешту коштів. 16 травня таке рішення підтримав Федеральний суд.

Судді встановили, що є достатньо підстав вважати, що інформація про швейцарський рахунок компанії дітей Євгена Бакуліна має стосунок до розслідування кримінальної справи проти депутата і ексголови "Нафтогазу".

Але, за судовими документами, станом на серпень 2018 року, коли на кошти було накладено арешт, на рахунку залишилося лише 329 тисяч доларів, 28 тисяч євро, 518 тисяч єн та цінні папери вартістю близько чотирьох мільйонів доларів.

"Інформацію про рух коштів на цьому рахунку буде передано в Україну на запит Генеральної прокуратури України, скерований швейцарським колегам більше року тому. Запит про правову допомогу перебуває у стадії виконання", - пише DW.

Нагадуємо:

Генпрокуратура розслідує заволодіння коштами "Чорноморнафтогазу" в сумі 3,2 млрд грн при покупці двох самопідйомних бурових установок. Їх нібито придбали майже в два рази дорожче: за $404,4 млн замість $210 млн.

У травні 2017 року Генпрокуратура заявила, що слідством не встановлено доказів причетності до оборудки тодішнього очільника Міністерства енергетики Юрія Бойка.

Одним з підозрюваних у справі є нардеп-втікач Євген Бакулін. Він очолював "Нафтогаз України" з березня 2010 року по березень 2014 року.

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