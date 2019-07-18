Інфляція в Україні буде поступово уповільнюватися – глава НБУ

У червні 2019 року інфляція у річному вимірі становила 9%, наблизившись до траєкторії квітневого прогнозу після її відхилення у попередні місяці під дією тимчасових факторів, і буде поступово уповільнюватися.

Про це заявив голова НБУ Яків Смолій 18 липня під час брифінгу щодо рішення Правління Національного банку з монетарної політики.

За його словами, вагомим чинником, що стримував фундаментальний тиск на ціни, була жорстка монетарна політика. "У тому числі через зміцнення обмінного курсу відносно валют країн-торговельних партнерів та зниження інфляційних очікувань населення, бізнесу, банків та фінансових аналітиків", - пояснив глава НБУ.

Водночас показники інфляції залишалися порівняно високими як через тиск з боку споживчого попиту та виробничих витрат, так і значні темпи зростання адміністративно регульованих цін.

Однак НБУ прогнозує, що інфляція буде надалі поступово уповільнюватися.

Так, за прогнозами центробанку, вже на кінець 2019 року інфляція знизиться до 6,3%, а на початку наступного повернеться до цільового діапазону та досягне середньострокової цілі 5% наприкінці 2020 року.

Нагадаємо:

15 липня Світовий банк зазначив, що нинішнє зростання економіки України є дуже стриманим, а його природа не є постійною.

10 липня стало відомо, що Україна більше не входить до топ-20 країн світу, які мають найвищий рівень інфляції - наразі за цим показником вона поділяє 22-24 позиції з низкою інших держав.

У кінці квітня Нацбанк підтвердив свій макропрогноз: зростання реального ВВП України в 2019 році сповільниться до 2,5%, а в 2020-2021 роках прискориться відповідно до 2,9% і 3,7%.

Інфляція становитиме 6,3% у цьому році і по 5% в 2020-2021 роках.

Економічна правда