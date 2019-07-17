В "Інтерпайп" Пінчука відреагували на антидемпінгові мита у США

Угода між компанією "Інтерпайп" Віктора Пінчука та Мінторгівлі США про незастосування антидемпінгового мита щодо труб в обмін на встановлення мінімальних цін на свою продукцію втратила чинність у зв'язку з закінченням її терміну дії.

Про це заявили у прес-службі компанії.

"Компанія продовжує поставки труб до США і одночасно почала консультації щодо нової угоди", - йдеться у повідомленні.

У "Інтерпайп" зазначили, що угода про мінімальний рівень цін гарантувала американським виробникам відсутність істотної конкуренції з боку української продукції.

"При цьому самі мінімальні ціни переглядалися Міністерством торгівлі США кожні півроку, а Інтерпайп строго їх дотримувався на ринку США", - зазначили в компанії.

Нагадаємо:

Міністерство торгівлі США скасувало угоду з групою "Інтерпайп" про припинення антидемпінгового розслідування щодо труб в обмін на цінові зобов'язання за рівнем поставок даної продукції на територію країни.

Дана угода була підписана 10 липня 2014 року за результатами антидемпінгового розслідування на три роки.

Спочатку її термін закінчувався 10 липня 2017 року, проте вона була продовжена ще на рік, потім ще на рік.

В рамках угоди "Інтерпайп" здійснював продаж нафтогазових труб за справедливими ринковими цінами - мінімальні ціни на таку продукцію погоджує Мінторг США.

Таким чином, угода дозволяла уникнути демпінгу цін і припиняла дію мита в розмірі 7,47%, введеного за підсумками антидемпінгового розслідування проти ряду країн-імпортерів сталевих труб, в тому числі України.

Дане мито було встановлено як для підприємств групи "Інтерпайп" - Interpipe Europe S.A., "Інтерпайп-Україна", "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" й "Інтерпайп Ніко-Тьюб", так і для всіх інших українських підприємств.

"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник сталевих труб і залізничних коліс.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.

Економічна правда