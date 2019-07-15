США вводять антидемпінгові мита на труби Пінчука

Міністерство торгівлі США скасувало угоду з групою "Інтерпайп" про припинення антидемпінгового розслідування щодо труб в обмін на цінові зобов'язання за рівнем поставок даної продукції на територію країни.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Департамент торгівлі США також видає наказ про введення мит на деякі види трубної продукції "Інтерпайпа" з 10 липня і скасовує адміністративний перегляд угоди.

Нагадуємо:

Дана угода була підписана 10 липня 2014 року за результатами антидемпінгового розслідування на три роки.

Спочатку її термін закінчувався 10 липня 2017 року, проте вона була продовжена ще на рік, потім ще на рік.

В рамках угоди "Інтерпайп" здійснював продаж нафтогазових труб за справедливими ринковими цінами - мінімальні ціни на таку продукцію погоджує Мінторг США.

Таким чином, угода дозволяла уникнути демпінгу цін і припиняла дію мита в розмірі 7,47%, введеного за підсумками антидемпінгового розслідування проти ряду країн-імпортерів сталевих труб, в тому числі України.

Дане мито було встановлено як для підприємств групи "Інтерпайп" - Interpipe Europe S.A., "Інтерпайп-Україна", "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" й "Інтерпайп Ніко-Тьюб", так і для всіх інших українських підприємств.

"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник сталевих труб і залізничних коліс.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.