Ryanair ввів спецтарифи для пасажирів скасованих рейсів Wizz Air

Авіакомпанія Ryanair ввела спеціальні "рятувальні" ціни на квитки з Києва в один бік, щоб допомогти пасажирам скасованих рейсів Wizz Air.

Про це повідомляє avianews.com.

Зазначається, що вартість таких квитків в один бік - від 24,99 євро.

Пропозиція лоукосту стосується перельотів з Києва до Берліна, Братислави, Кракова і Варшави, які будуть виконуватися в серпні. Забронювати квитки за спеціальною ціною можна буде до кінця дня 19 липня.

Нагадаємо:

Лоукост Wizz Air зменшив частоту на 17 маршрутах з Києва через затримки з поставками нових літаків.

Скасовуються рейси з української столиці у: Варшаву, Будапешт, Меммінген, Кельн - по понеділках і п'ятницях, Біллунн і Бремен - по вівторках, Берлін, Франкфурт - по середах і суботах, Гамбург - по середах.

По четвергах - в Ригу, Ганновер; у Ларнаку - по суботах; по вівторках і неділях - у Відень; по неділях - у Краків, Братиславу і Копенгаген.