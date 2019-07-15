Wizz Air скасував частину рейсів з Києва через затримки з поставками літаків

Лоукост Wizz Air зменшив частоту на 17 маршрутах з Києва через затримки з поставками нових літаків.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Wizz Air оголошує про коригування графіка розкладу рейсів у Києві через оперативні причини, викликані затримками з доставкою літаків. У період з 3 по 20 серпня 2019 року відбудеться незначне коригування частоти декількох маршрутів.

Пасажирам, які вже забронювали квитки на зазначені маршрути, повідомлять про можливість перебронювання на інший рейс або відшкодування вартості квитків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що скасовуються рейси з української столиці у: Варшаву, Будапешт, Меммінген, Кельн - по понеділках і п'ятницях, Біллунн і Бремен - по вівторках, Берлін, Франкфурт - по середах і суботах, Гамбург - по середах.

По четвергах - в Ригу, Ганновер; у Ларнаку - по суботах; по вівторках і неділях - у Відень; по неділях - у Краків, Братиславу і Копенгаген.

Нагадаємо:

Wizz Air через закриття на ремонт злітно-посадкової смуги з 2 до 12 вересня міжнародного аеропорту "Київ" ім. І. Сікорського перенесе свої рейси в аеропорт "Бориспіль".

Економічна правда