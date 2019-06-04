В Україні вісім із 10 операцій з платіжною карткою - безготівкові

Частка безготівкових розрахунків за обсягом операцій із платіжними картками в Україні в першому кварталі 2019 року сягнула 50%, при цьому вісім із 10 операцій - безготівкові.

Про це повідомив Національний банк на своєму сайті.

"За результатами першого кварталу 2019 року частка безготівкових розрахунків за обсягом операцій з платіжними картами досягла 50%. Це на 5 процентних пунктів більше у порівнянні з підсумками 2018 року (45%)", - зазначається у повідомленні.

Як наголошується в повідомленні, у цілому в першому кварталі щорічно спостерігалося падіння обсягів карткових операцій, що обумовлено сезонними коливаннями.

У першому кварталі поточного року таке збільшення частки безготівкових операцій пов'язане здебільшого зі зменшенням обсягу операцій із отримання готівки (на 10% за обсягом і на 5% за кількістю), якщо порівняти з четвертим кварталом 2018 року, а також зі стабільним позитивним трендом за безготівковим операціями (збільшення на 0,2%), якщо порівняти з четвертим кварталом 2018 року.

Обсяг безготівкових розрахунків із використанням платіжних карт виріс у порівнянні з першим кварталом минулого року на 45% - до 395,5 млрд грн, а кількість безготівкових операцій - майже на 35%, до 906 млн операцій.

Які безготівкові операції проводили найчастіше:

- операції переказу коштів з картки на картку (Р2Р перекази). Вони становили 39%, або 153 млрд грн, середній чек - 1,576 тис. грн;

- операції з оплати товарів/послуг в інтернеті. Вони становили 17%, або 69 млрд грн, середній чек - 472 грн;

- операції переказу коштів із картки на банківський рахунок в інтернеті (поповнення депозитів, погашення кредитів тощо) становили 13%, або майже 52 млрд грн, середній чек - 264 грн;

- розрахунки з використанням платіжних терміналів - 29%, або 113 млрд грн (із них 22% - це безконтактні розрахунки картками, і 4% - платежі за допомогою NFC-гаджетів), середній чек - 250 грн;

- безготівкові операції у банкоматах і програмно-технічних комплексах самообслуговування становили 2%, або 8 млрд грн, середній чек - 593 грн.

За даними центробанку, найбільша кількість безготівкових операцій здійснювалася з використанням платіжних терміналів - майже 50% від загальної кількості.

За перші три місяці 2019 року загальна кількість платіжних карток в Україні зросла на 4% до 61,8 млн шт. (із них 60% - активні платіжні картки).

Водночас кількість безконтактних активних платіжних карток за цей період зросла на 15% - до 4,5 млн шт. Кожна восьма активна платіжна картка - безконтактна.

З початку поточного року мережа торгових платіжних терміналів зросла на 4% до 289,6 тис. од., із яких 0,6 тис. од. - мобільні платіжні термінали. 81% торговельних POS-терміналів в Україні забезпечували можливість здійснення безконтактної оплати за станом на 1 квітня 2019 року.

Загальний показник співвідношення кількості платіжних терміналів до чисельності постійного населення з початку року зріс на 3% і досяг 7,3 тис. од. на 1 млн населення.

Станом на 1 квітня 2019 року в Україні працювали 73 учасника карткових платіжних систем.

Як повідомлялося, в 2018 році українці все частіше віддавали перевагу безготівковим операціям. Так, у минулому році було проведено таких операцій майже на 3 трильйони.

Економічна правда