Гройсман пообіцяв мінімальну зарплату в 5500 гривень у 2020 році

Мінімальна заробітна плата в Україні у 2020 році становитиме 5500 гривень, а середня зарплата у найближчі півтора-два роки – 620 доларів.

Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 17 липня.

Гройсман підкреслив, що опиратись потрібно на реальний стан економіки.

"У нас завжди буде вибір: або ми спираємося на реальнім можливості економіка, і я бачу те, що в наступному році мінімальна зарплата буде вже не 4173, а 5500 гривень", - зазначив він.

Середня заробітна плата за півтора-два роки буде 620 доларів, заявив Гройсман.

Або, додав прем’єр-міністр, "хтось включить друкарський станок і почне розганяти інфляцію, робити разові подачки і заведе країну в дефолт або фінансову кризу".

Нагадаємо:

У бюджетній декларації на 2020 рік передбачено, що мінімальна зарплата становитиме 4723 грн, що на 13,2% більше, ніж у 2019 році.

Читайте детальніше у публікації: Бюджет-2020. Що планує уряд і чого чекати українцям.

Як повідомлялось, Верховний суд дозволив визначати українцям зарплату в іноземній валюті.

Економічна правда