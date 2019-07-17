Екстрадиція Фірташа затягнеться до зими — суд
Джерело: Голос Америки з посиланням на Земельний суд Відня
Екстрадиція українського олігарха Дмитра Фірташа до США затягується і станеться не раніше початку зими цього року.
Речниця суду Крістіна Зальцборн: "Станом на зараз немає дати екстрадиції. Обвинувачений звернувся про відновлення справи і подав безліч документів. За австрійським процесуальним кодексом, можна надавати дозвіл на повторне відкриття справи, що й було зроблено".
"Зважаючи на масив інформації й нових доказів, які додали до справи, потрібен деякий час для оцінки запиту на повторне відкриття. Втім рішення суду знову може бути оскаржене. Тому навіть після того, як судді приймуть рішення в повторно відкритій справі, я не думаю, що її буде завершено".
"Думаю, розгляд справи затягнеться довше осені. Все залежить від часу процедури повторного відкриття справи".
Що передувало: 16 липня міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію Фірташа до США.
Водночас, адвокати олігарха подали клопотання про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію. Фірташ залишиться в Австрії, доки суд не ухвалить рішення щодо цього клопотання.
Історія питання:
Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро і відтоді він оскаржував свою екстрадицію в США.
США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.
Він став відомим після появи скандальної компанії "Росукренерго" - газового посередника між Росією і Україною. Популярність Фірташу принесла також його війна з екс-прем'єркою Юлією Тимошенко.
Дізнатися більше:
"Битва за Вашингтон. Лобі Дмитра Фірташа"
Також про олігарха читайте в публікації ЕП: "50 років і конфіскація. Що загрожує Фірташу у разі екстрадиції до США"
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua