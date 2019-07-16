У податковій відреагували на звинувачення в закупівлі неякісних сканерів

Митні сканери, закуплені Державною фіскальною службою у 2018 році, є якісними та справними.

Про це повідомили Економічній правді в прес-службі Державної фіскальної служби.

"Інформація [щодо закупівлі ДФС неякісного обладнання] не відповідає дійсності", - йдеться у відповіді на запит ЕП.

Сканери для митниці були придбані на прозорому аукціоні, стверджують у відомстві.

"За результатами аукціону з використанням єдиної системи електронних публічних закупівель ProZorro компанія Nuctech Company Limited запропонувала найбільш конкурентну ціну та стала переможцем на постачання 7 стаціонарних скануючих систем на загальну суму 482,399 млн грн. Окрім Nuctech участь у торгах брали Rapiscan та Smith Heimann", - заявили в ДФС.

У податковій спростували інформацію, що технічні характеристики скануючих систем не дають можливості виявити прихований товар, зокрема, сигарети в товарах широкого вжитку.

Також Державна фіскальна служба не фіксувала інформацію щодо псування обладнання працівниками митниць.

Нагадуємо:

Видання НВ повідомляло, що керівництво Державної фіскальної служби у квітні 2018 року закупило неякісні митні сканери.

Джерело видання повідомило, що Держфіскальна служба купила у китайської копанії Nuctech митні сканери за 1,3 мільярда гривень.

За його словами, китайський сканер не здатен виявити ящик із сигаретами в контейнері з ширвжитком.

Економічна правда