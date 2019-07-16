Twitter оновив сайт: користувачам доведеться звикати до нововведень

Twitter презентував оновлений сайт - із новими функціями та персоналізованим інтерфейсом, який буде звичним для користувачів смартфонів, проте змусить звикати всіх інших, так як "майже ніщо не розміщується в тому ж місці, що і раніше".

Про це повідомляється на сайті Twitter.

"Представляємо новий Twitter.com - оновлений веб-сайт, який працює швидше, простіше в навігації і більш персоналізований. Сайт має оновлений зовнішній вигляд, який більше відповідає Twitter, який ви бачите на інших пристроях, спрощуючи доступ до деяких ваших улюблених функцій і надаючи більше можливостей для створення власних", - зазначається у повідомленні соцмережі.

Також у Twitter повідомили, що протестували всі аспекти, аби переконатися, що у користувачів все відображається коректно.

Як зазначили у компанії, на оновленому сайті з'явиться: більше відео і персоналізованого контенту; легкий доступ до вибраних функцій (закладки, списки і Ваш профіль розмістяться на бічній панелі навігації); можливість відправляти і переглядати повідомлення в одному вікні; швидко перемикатися між обліковими записами, не виходячи з них; більше тим і колірних рішень для оформлення профілю.

Як зазначає видання Mashable, компанія почала тестувати новий сайт ще рік тому. При цьому у деяких користувачів уже була можливість протестувати його, в той час як для інших - ресурс стане доступний уже в найближчі дні.

Зазначається, що новий дизайн буде звичним для тих, хто користується Twitter зі смартфона - додаткові функції нового сайту роблять twitter.com набагато більш схожим на додаток Twitter.

Усім іншим користувачам доведеться звикати до нового сайту, так як "майже ніщо не перебуває в тому ж місці, що і раніше", підкреслює видання.

"Основна навігація сайту тепер знаходиться в лівій частині сторінки, де ви можете переміщатися між тимчасової шкалою, повідомленнями і прямими повідомленнями. Розділ трендів перемістився у праву колонку, вкладки Моменти більше не існує", - йдеться у повідомленні.

При цьому можливості редагувати повідомлення, як і раніше, - немає.

Нагадаємо:

У 2018 році Twitter пообіцяв повернути хронологічну стрічку.

Пізніше в тому ж році у Twitter заявили, що хочуть прибрати кнопку "подобається".

Як повідомлялося влітку 2019 року, компанії Facebook, Twitter і Google спільно з великими рекламними агентствами створять набір протоколів для захисту користувачів у мережі - таким чином вони будуть боротися з сумнівним контентом.

Економічна правда