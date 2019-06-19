Facebook, Twitter і Google боротимуться із сумнівним контентом

Компанії Facebook, Twitter і Google спільно з великими рекламними агентствами створять набір протоколів для захисту користувачів у мережі.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що Publicis, Omnicom і WPP, а також бренди Procter & Gamble, Unilever, Adidas, Mars та інші розроблять з технологічними компаніями набір протоколів для захисту людей і брендів в мережі.

За процесом спільної роботи над вирішенням цієї проблеми буде спостерігати Всесвітня федерація рекламодавців.

До ініціативної групи також увійдуть Mastercard, General Mills, GSK Consumer, Verizon Media.

"Ми повинні краще захищати користувачів Інтернету, працюючи над створенням середовища, у якому вирішуються проблеми з залякуванням і дезінформацією, де особисті дані захищені та використовуються відповідально, де всі, особливо діти, краще захищені від шкоди", - йдеться у заяві Всесвітньої федрації рекламодавців.

За інформацією видання, перша зустріч між сторонами має відбутися 19 червня.

Українська правда