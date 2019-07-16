В Україні може з'явиться центр кібербезпеки у сфері телекомунікацій

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) пропонує створити за участю Інтернет асоціації України (ІнАУ) організаційно-технічний комплекс із питань кібербезпеки в сфері телекомунікацій.

Така ініціатива міститься у листі Держспецзв'язку до ІнАУ від 11 липня 2019 року, оприлюдненому на сайті асоціації, передає "Інтерфакс-Україна".

"Держспецзв'язку наголошує на необхідності створення галузевих центрів реагування на кіберзагрози (центрів компетенції з кібербезпеки), пропонує розглянути питання створення за участю ІнАУ та її членів організаційно-технічного комплексу з питань кіберзахисту в сфері телекомунікацій", - зазначається у тексті листа.

При цьому насамперед, на думку Держспецзв'язку, потрібно створити галузевий центр реагування на кіберзагрози, який стане галузевою розгалуженою платформою для обміну інформацією в сфері кіберзахисту.

Крім того, служба пропонує ІнАУ розглянути питання про вжиття заходів щодо захисту від кіберзагроз на об'єктах операторів (провайдерів) та інших суб'єктів господарювання, які виконують функції точок обміну трафіком і надають послуги DNS.

"Пропонуємо організувати і провести робочу зустріч, щоб обговорити подальші можливі шляхи співпраці ... Спільна реалізація зазначених проектів у рамках державно-приватного партнерства дозволить ефективно вирішувати питання кіберзахисту в цілому", - підкреслюють у Держспецзв'язку.

Нагадаємо:

19 червня секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк очолив Національний координаційний центр кібербезпеки.

Також нагадаємо, що раніше Рада ЄС затвердила новий режим санкцій у відповідь на злочинну кібердіяльність. Нові санкції можуть бути спрямовані на тих, хто реалізує ці види кібердеятельності в будь-якому місці, незалежно від їх національності і місцезнаходження.