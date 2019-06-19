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Данилюк очолив Національний центр кібербезпеки

Середа, 19 червня 2019, 19:50

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк очолив Національний координаційний центр кібербезпеки.

Відповідний указ № 415/2019 президента Володимира Зеленського оприлюднилина сайті глави держави.

"На заміну статті 2 указу президента України від 7 червня 2016 року № 242 "Про Національний координаційний центр кібербезпеки" призначити Данилюка Олександра Олександровича - секретаря Ради національної безпеки і оборони України - керівником Національного координаційного центру кібербезпеки", - ідеться в документі.

Зазначається, що указ набув чинності з дня опублікування.

Нагадуємо:

22 травня Зеленський призначив екс-міністра фінансів Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони.

Українська правда

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Данилюк кібербезпека

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