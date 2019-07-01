Україна увійшла до топ-3 експортерів аграрної продукції в ЄС

Україна за підсумками сезону травень 2018-квітень 2019 увійшла до трійки країн, з яких ЄС найбільше імпортував аграрну продукцію.

Про це свідчать дані Евростату.

Зазначається, що в новому сезоні продаж української агропродукції до ЄС виріс на 14,2%.

Нагадаємо:

За перший квартал 2019 року експорт продукції агропромислового комплексу з України до країн ЄС збільшився порівняно з 2018 роком на 24,4%.

Найбільше аграрної продукції з України імпортують Нідерланди (379 млн доларів), Іспанія (342 млн доларів), Італія (215 млн доларів), Польща (178 млн доларів) та Німеччина (157 млн доларів).

У топ-5 країн-експортерів ЄС до України увійшли Польща (150 млн доларів), Німеччина (120 млн доларів), Франція (85 мон доларів), Італія (67 млн доларів) та Угорщина (49 млн доларів).

50% аграрного експорту України до ЄС складають зернові злаки, 17,8% - олія, 8,5% - залишки і відходи харчової промисловості. Також значну частину українського експорту складають насіння олійних культур, м’ясо та харчові субпродукти свійської птиці, плоди, горіхи та цедра.

А ось до України з ЄС найбільше імпортують кукурудзу (9,6%), харчові продукти (9%), насіння олійних культур (6,2%), тютюн та вироби з нього (6,1%), продукти для годівлі тварин (5,4%).

Економічна правда