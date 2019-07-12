Крюківський завод: "Укрзалізниця" веде нас до банкрутства

Господарський суд Києва відкрив справу за позовом Крюківського вагонобудівного заводу проти "Укрзалізниці" про стягнення коштів на загальну суму близько 1,4 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба заводу.

КВБЗ підкреслює, що "Укрзалізниця" порушила чотири договори на поставку 54 пасажирських вагонів, не розрахувалася за 11 пасажирських вагонів, отриманих в грудні 2018 і січні 2019 року, та не сплатила авансові платежі за договорами.

Крім цього, як заявляють на заводі, УЗ не приймає уже готові вагони у відповідності до укладених договорів: два вагони міжнародного класу габариту RIC, 20 купейних спальних вагонів типу СВ та 21 купейного спального вагона.

"Договорами передбачалася передоплата у розмірі 30%. Оплата решти вартості - протягом 30 днів з дати поставки. Умови для Укрзалізниці ідеальні. Виконавець - КВБЗ - вкладає у продукцію 70% власних коштів", - пояснюють на заводі.

"Але державне підприємство не з’являється для отримання замовленого ним товару та не сплачує його вартість. Тому зараз пасажирські вагони стоять на заводі, що називається, під парканом. А пасажири їздять у напіврозвалених вагонах", - йдеться у повідомленні.

На КВБЗ стверджують, що "Укрзалізниця" своїми діями веде завод до банкрутства.

Економічна правда