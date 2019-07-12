Держгеонадр видала майже 300 спецдозволів на користування надрами

Державна служба геології та надр станом на 1 липня видала 278 спеціальних дозволів на користування надрами.

Про це повідомляється на сайті служби.

"У першому півріччі ми погодили більше 200 дозвільних документів. Для геологічного вивчення і дослідно-промислової розробки надано – 60 бланків спецдозволів, 218— видані на видобування корисних копалин", — заявив голова Держгеонадр Олег Кирилюк.

Нагадаємо, Держслужба геології та надр за півроку діяльності перерахувала до бюджету півмільярда гривень – це майже втричі більше від запланованого показника на цей рік (200 млн грн).

Також нагадаємо, що на початку березня Держгеонадр уперше в Україні провела в системі ProZorro.Продажі електронні аукціони з нафтогазоносних площ. Читайте більше про епохальну подію у колонці: Як повернути довіру ринку до розподілу надр.

Економічна правда