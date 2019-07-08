Держгеонадра перерахувала до держбюджету втричі більше від запланованого

Державна служба геології та надр за шість місяців 2019 року поповнила державний бюджет на 542,4 мільйона гривень.

Про це повідомив голова Служби Олег Кирилюк, передає прес-служба відомства.

"План на 2019 рік становить 200 млн грн. Вже за шість місяців поточного року ми виконали більше,ніж на 270% річного плану надходжень від запланованого держбюджетом показника",- зазначив Кирилюк.

За даними Держгеонадр, за півроку від продажу на електронних аукціонах спеціальних дозволів на користування надрами станом на сьогодні надійшло 275,1 млн грн.

Найбільші платежі надійшли від "Укргазвидобування" - 115,9 млн грн, та ТОВ "Нафтогазова промислова геологія" - 25,1 млн грн.

"Запровадження прозорих електронних аукціонів стимулюватимуть інвесторів більше вкладати в надра нашої країни", – впевнений Кирилюк.

В Службі розповіли, що за результатами чотирьох проведених електронних аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами за 6 місяців 2019 року було продано права на видобуток на 20 ділянках майже на 380 мільйонів гривень.

Також очільник Служби додав, що за минулі 6 років на аукціонах було продано 70 ділянок на суму близько 70 млн грн.

Нагадуємо:

Держгеонадра на початку 2019 року заявляла, що в її планах підготувати 70 ділянок (30 – нафта і газ та 40 - інші види корисних копалин).

За попередніми прогнозами Служби, приблизна сума з продажу ділянок становитиме 50 млн доларів, які будуть спрямовані до держбюджету.

Економічна правда