Україна зібрала понад 15 мільйонів тонн зерна

Станом на 12 липня українські сільгоспвиробники зібрали ранніх зернових і зернобобових культур на 4,5 мільйона гектарах землі (46% до прогнозу) і намолотили 15,2 мільйонів тонн зерна.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства на своєму сайті.

Зазначається, що пшениці зібрано 10,2 млн тонн з площі 2,9 млн га (44% від прогнозу).

Ячменю - 4,5 млн тонн з площі 1,4 млн га (55% від прогнозу).

Гороху - 480 тис. тонн з площі 216 тис. га (75% від прогнозу).

Найменше зібрали жита - 8 тис. тонн з площі 3 тис. га, або 3% від прогнозу, і вівса - 3 тис. тонн з площі 1 тис. га (1% від прогнозу).

Озимий ріпак обмолочено на площі 767 тис. га (59% від прогнозу), при врожайності 22,2 ц/га (у 2018 році - 24,8 ц/га), якого намолочено 1,7 млн тонн.

Нагадаємо, в кінці року Україна зібрала рекордний урожай зернових - близько 70,1 мільйона тонн проти 62 млн тонн в 2017 році.

Економічна правда